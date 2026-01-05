Paura lungo l' autostrada Palermo-Mazara macchina in fiamme allo svincolo per Montelepre

Un'auto è andata a fuoco lungo l'autostrada Palermo-Mazara, allo svincolo di Montelepre. La vettura, in viaggio verso Palermo, si è improvvisamente incendiata, creando momenti di apprensione per il conducente e gli altri automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Stava viaggiando in direzione Palermo quando, nel giro di pochi minuti, la sua auto è stata avvolta dalle fiamme. Paura questa mattina lungo l'autostrada A29 dove i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 10, per domare il rogo che ha danneggiato una monovolume guidata da una sessantenne.

