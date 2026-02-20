Lavori in via Camaro cambiano i percorsi delle linee 14 e 14bis

Il Comune di Messina ha avviato lavori in via Camaro, causando modifiche ai percorsi delle linee 14 e 14bis. Durante le operazioni di rifacimento del manto stradale e di abbattimento di alcuni alberi, i bus seguiranno percorsi alternativi per tutta la durata dell’intervento. Le modifiche sono state necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti. Le nuove rotte saranno in vigore fino al completamento degli interventi.

In concomitanza con gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale e di rimozione di alberi in via Camaro in località Camaro Superiore, disposti dal Comune di Messina con Ordinanza n. 264 del 17022026, sono state adottate limitazioni al transito nel tratto compreso tra l’accesso allo svincolo autostradale di Messina Centro e via Forno Camaro. In particolare, dalle ore 21.00 di lunedì 23 febbraio fino alle ore 18.00 di mercoledì 4 marzo 2026, sarà vietato il transito nella semicarreggiata lato sud del suddetto tratto stradale. Alla luce del provvedimento, Atm comunica che le linee 14 e 14 BIS subiranno le seguenti variazioni di percorso: Andata: dalle ore 6.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Lavori al Celio, cambiano i tram 3 e 8: bus sostitutivi e nuovi percorsi fino al 31 gennaio Leggi anche: Lavori affidati ma cantiere vuoto, ritardi per il nuovo parco urbano di Camaro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via Comunale Camaro superiore: dal 23 febbraio limitazioni viarie per interventi di messa in sicurezza; Camaro Superiore, lavori di messa in sicurezza e rimozione alberi pericolanti: limitazioni viarie dal 23 febbraio; Riqualificazione Messina: l’ultima baracca di via delle Mura sarà abbattuta, novità per l’anfiteatro di Camaro San Paolo; Il parco al posto delle baracche, Comune annuncia l'inizio dei lavori ma il Quartiere si chiede: Non dovevano partire già a settembre?. Consegnati i lavori del Parco suburbano di Camaro Sottomontagna: al via la rigenerazione dell’areaDopo anni di attese e interventi di demolizione e bonifica, a Camaro Sottomontagna si apre una nuova fase. Sono stati ... 98zero.com Parco urbano di Camaro Sottomontagna, via ai lavoriConsegnati alla ditta Iseco per un investimento di oltre un milione di euro nell'ambito dei progetti Pinqua da Tempostretto.it ... msn.com Via Macello Vecchio, lavori al 95 %. Tutti gli aggiornamenti sul risanamento Attività in corso per Salita Tremonti, via delle Mura, parco Magnolia e anfiteatro di Camaro San Paolo... - facebook.com facebook