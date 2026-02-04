Lavori affidati ma cantiere vuoto ritardi per il nuovo parco urbano di Camaro

I lavori per il nuovo parco urbano di Camaro sono fermi da settimane. Non ci sono operai sul cantiere, che resta completamente vuoto, nonostante i lavori siano stati affidati ormai da tempo. La gente si chiede cosa stia succedendo e quando il parco tornerà a prendere forma.

La segnalazione del presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto a distanza di cinque mesi dalla consegna alla ditta Lavori affidati ma cantiere vuoto. Questa la situazione nell'area sbaraccata che dovrà ospitare il nuovo parco urbano di Camaro Sottomontagna. A segnalarla è il presidente del Terzo Quartiere Alessandro Cacciotto e il consigliere comunale Libero Gioveni. "Il 4 settembre - scrivono i due - è stata una data considerata storica per Messina e, in particolare, per il villaggio di Camaro San Paolo. Sotto il ponte dell'ex ferrovia, nell'area dove fino a qualche anno fa sorgeva una baraccopoli completamente abbattuta, si è infatti completato il passaggio dei terreni dalla Struttura Commissariale per il risanamento al Comune di Messina.

