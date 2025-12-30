Carcere della Dozza rivolta dei detenuti Materassi dati alle fiamme | in 50 non rientrano in cella

Nella giornata del 30 dicembre 2025, una rivolta si è verificata nel carcere della Dozza a Bologna, con alcuni detenuti che hanno dato fuoco a materassi e si sono rifiutati di rientrare in cella. La situazione ha creato tensione tra le forze dell'ordine e il personale penitenziario, evidenziando le criticità legate alla gestione della sicurezza e alle condizioni carcerarie.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Una sezione della Dozza in rivolta. Materassi dati alle fiamme e una cinquantina di detenuti che si rifiutano di entrare nelle celle. Era questa oggi in tarda serata la situazione alla casa circondariale di via del Gomito. Non erano ancora le 21 quando i reparti 2A e 2B del padiglione giudiziario si sono trasformati nel teatro dell’ennesima rivolta di detenuti. Come è scattata la rivolta. Dalle prime indiscrezioni parrebbe che tutto sia iniziato dal rifiuto, da parte del medico, di inviare in ospedale un albanese che affermava di aver inghiottito uno stuzzicadenti. Il diniego al ricovero avrebbe scatenato la violenta reazione di una cinquantina di reclusi nei due reparti, altamente problematici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

