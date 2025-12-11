Lavori al Museo della Città chiuse temporaneamente alcune sale Ingresso con tariffa ridotta

A partire dai primi di dicembre, il Museo della Città di via Tonini ha avviato lavori di adeguamento per ottenere la certificazione di prevenzione incendi. Di conseguenza, alcune sale sono temporaneamente chiuse e l’ingresso avviene con una tariffa ridotta, garantendo comunque l’accesso alle aree ancora visitabili.

