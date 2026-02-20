Lautaro parla l’ortopedico | Non c’è lesione in genere si rientra in campo dopo…
Lautaro Martinez ha subito un infortunio durante la partita in Norvegia, causando preoccupazioni tra i tifosi dell’Inter. L’ortopedico ha spiegato che gli esami clinici hanno mostrato un risentimento al muscolo soleo della gamba sinistra, ma non si tratta di una lesione grave. L’attaccante argentino potrebbe tornare in campo tra qualche settimana, a seconda dei progressi. La società nerazzurra ha comunque aggiornato i supporter sulle sue condizioni di salute.
Arrivano conferme sulle condizioni di Lautaro Martinez dopo l'infortunio rimediato in Norvegia. L'Inter, con un comunicato ufficiale diffuso in mattinata, ha reso noto che gli esami clinici e strumentali effettuati dall'attaccante argentino hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra. Per comprendere meglio la natura dell'infortunio e i possibili tempi di recupero, Sportmediaset ha interpellato Matteo Vitali, ortopedico dell'Ospedale San Raffaele, che ha tracciato un quadro più dettagliato della situazione. "Quando si parla di risentimento o elongazione di un muscolo – ha spiegato lo specialista – come nel caso del giocatore dell'Inter, in particolare a carico di un muscolo della gamba, ci si riferisce a una patologia piuttosto frequente, che rappresenta circa il 13% degli infortuni negli sportivi.
