Infortunio De Ketelaere lesione al menisco | quante partite salta con l'Atalanta e quando rientra

Charles De Ketelaere si ferma con l’Atalanta. Durante il riscaldamento prima della partita contro la Cremonese, il giocatore ha rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro. Ora, dovrà stare fuori a lungo e rischia di perdere diverse partite. La sua presenza in campo diventa incerta fin quando non si sarà completamente recuperato.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.