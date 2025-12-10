Milan si ferma anche Leao | nessuna lesione ma il calciatore sente dolore Come sta e quando può tornare in campo
Rafael Leao si è sottoposto a risonanza magnetica dopo aver avvertito dolore all’adduttore durante il match Torino-Milan. L’esito ha escluso lesioni, ma il calciatore sente ancora dolore. Restano da valutare tempi di recupero e quando potrà tornare in campo, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
“La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan ha escluso la presenza di lesioni muscolari”. Così il Milan in una nota ufficiale per comunicare l’esito degli esami a cui si è sottoposto Leao in mattinata, dopo l’infortunio nel match di lunedì sera vinto contro il Torino. Il portoghese ha avuto un fastidio alla coscia al 27esimo e tre minuti dopo – in seguito a uno scatto per raggiungere un pallone su lancio di Rabiot – si è fermato di colpo toccandosi ripetutamente la zona interna della coscia destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Verona sfiora l’impresa ma ferma la Juve, il Milan strapazza l’Udinese
Il Milan non si ferma, Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ridi Milan, il Diavolo non si ferma mai: 3-0 al Lecce”
Milan: Leao si ferma, oggi gli esami per capire l’entità del problema. A rischio la Supercoppa Vai su Facebook
Milan: Leao si ferma, oggi gli esami per capire l’entità del problema. A rischio la Supercoppa Vai su X
Come sta Leao dopo l'infortunio in Torino-Milan: sollievo per il portoghese, nessuna lesione muscolare - L'attaccante si era fermato nel primo tempo della sfida vinta in rimonta contro i granata, ha già iniziato le terapie ... Lo riporta msn.com
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it