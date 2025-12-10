Milan si ferma anche Leao | nessuna lesione ma il calciatore sente dolore Come sta e quando può tornare in campo

Rafael Leao si è sottoposto a risonanza magnetica dopo aver avvertito dolore all’adduttore durante il match Torino-Milan. L’esito ha escluso lesioni, ma il calciatore sente ancora dolore. Restano da valutare tempi di recupero e quando potrà tornare in campo, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

“La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan ha escluso la presenza di lesioni muscolari”. Così il Milan in una nota ufficiale per comunicare l’esito degli esami a cui si è sottoposto Leao in mattinata, dopo l’infortunio nel match di lunedì sera vinto contro il Torino. Il portoghese ha avuto un fastidio alla coscia al 27esimo e tre minuti dopo – in seguito a uno scatto per raggiungere un pallone su lancio di Rabiot – si è fermato di colpo toccandosi ripetutamente la zona interna della coscia destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in campo

