Lautaro Ko | Inter 7 giorni per capire A rischio Serie A e Champions

Lautaro Martinez ha subito un infortunio muscolare al soleo durante la partita di Champions contro il Bodo Glimt, causando preoccupazione nell’Inter. La società nerazzurra attende sette giorni per valutare l’entità del problema e decidere il suo futuro in campionato e in Champions. L’attaccante argentino ha lasciato il campo dolorante, e i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La squadra spera di recuperarlo in tempo, ma la sua presenza resta incerta fino alla prossima settimana.
Campo pericoloso e il ko di Lautaro: la rabbia dell'Inter; Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male: Chivu conferma il ko dell'attaccante; L'Inter cade a Bodo: 3-1 nell'andata del playoff; Lecce-Inter: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A.
Il Corsport titola: Inter, Lautaro fuori 20 giorni. Polpaccio ko: niente derbyIl Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: Inter, Lautaro fuori 20 giorni. Polpaccio ko: niente derby. Durante il match di Champions ... milannews.it
Inter choc al Polo Nord, prepara la rimonta ma c'è l'allarme LautaroLo choc norvegese rischia di avere conseguenze importanti per l'Inter. L'inatteso ko contro il Bodo/Glimt infatti è pesante non solo per la portata del risultato, un 1-3 che complica la rincorsa agli ... ansa.it
Comunicato Inter: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la - facebook.com facebook
Ahi #Lautaro, tegola #Inter! Out col #Bodo e ansia derby: il comunicato ufficiale x.com