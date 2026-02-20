Lautaro Ko | Inter 7 giorni per capire A rischio Serie A e Champions

Lautaro Martinez ha subito un infortunio muscolare al soleo durante la partita di Champions contro il Bodo Glimt, causando preoccupazione nell’Inter. La società nerazzurra attende sette giorni per valutare l’entità del problema e decidere il suo futuro in campionato e in Champions. L’attaccante argentino ha lasciato il campo dolorante, e i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La squadra spera di recuperarlo in tempo, ma la sua presenza resta incerta fino alla prossima settimana.

