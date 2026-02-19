Champions League notte da incubo per l’Inter | ko in Norvegia e Lautaro infortunato

L’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, dove ha perso 3-1 contro il Molde nella prima partita dei playoff di Champions League. La serata si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Lautaro Martinez, che ha lasciato il campo dolorante. I nerazzurri hanno faticato a trovare il ritmo e sono stati messi sotto pressione fin dai primi minuti. Ora, la squadra dovrà affrontare la gara di ritorno con molte sfide da superare. La qualificazione resta in bilico dopo questa difficile serata.

Notte gelida e amarissima per l'Inter, travolta 3-1 dal BodøGlimt nell'andata che mette in salita la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. Nel freddo norvegese, su un campo sintetico reso ancora più insidioso dalle recenti nevicate, la squadra di Cristian Chivu paga distrazioni difensive e una formazione rimaneggiata, subendo la concretezza dei padroni di casa. L'Inter parte con il piglio giusto: Sucic pesca Lautaro, ma il sinistro dell'argentino viene murato. Mkhitaryan ci prova poco dopo, senza fortuna. Quando il copione sembra favorevole ai nerazzurri, arriva però l'episodio che cambia l'inerzia: Høgh inventa di tacco, Fet si inserisce e davanti a Sommer non sbaglia, portando avanti il BodøGlimt.