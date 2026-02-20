Lautaro KO | 3-4 settimane ai box? L’Inter trema Champions a rischio
Lautaro Martínez si è infortunato durante la partita di Champions contro il BodøGlimt, e potrebbe stare fuori fino a quattro settimane. La lesione al ginocchio preoccupa i tifosi dell’Inter, che temono ripercussioni sia in campionato sia in Europa. L’attaccante argentino ha lasciato il campo in barella, mentre i medici valutano la gravità del problema. La società nerazzurra cerca di capire se potrà essere disponibile per le prossime sfide cruciali. La situazione resta sotto osservazione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.
L’Inter Frena: Infortunio a Lautaro Martínez, a Rischio il Percorso in Champions e Serie A. L’Inter è in apprensione per le condizioni di Lautaro Martínez, costretto a lasciare il campo durante la partita di Champions League contro il BodøGlimt. L’attaccante argentino ha accusato un problema muscolare al polpaccio giovedì 19 febbraio 2026, sollevando dubbi sulla sua partecipazione alle prossime sfide cruciali sia nel campionato italiano che nella competizione europea. L’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero saranno determinanti per il cammino nerazzurro. Un’Uscita Preoccupante: Dagli Affaticamenti al Possibile Stiramento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Champions League, notte da incubo per l’Inter: ko in Norvegia e Lautaro infortunatoL’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, dove ha perso 3-1 contro il Molde nella prima partita dei playoff di Champions League.
Infortuni Inter, brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà ai box per diverse settimane. Su Calhanoglu e Dumfries…Gli infortuni continuano a influenzare l'Inter, con brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà fuori diverse settimane e il suo rientro è previsto solo nel 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Champions League: Lautaro e Dumfries lanciano l'Inter, Slavia Praga ko 3-0L'Inter si sbarazza senza troppi problemi dello Slavia Praga e continua la sua corsa a punteggio pieno in Champions League. A San Siro la doppietta del solito Lautaro Martinez e il gol di Dumfries ... ansa.it
ULTIM'ORA Lautaro Martínez non ha una lesione grave. Si confermerà che ha un infortunio muscolare al polpaccio: lo terrà lontano dai campi per alcune settimane, ma si tratta solo di uno stiramento. - Gaston Edul, TycSports facebook