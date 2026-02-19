Quentin l' attacco choc di Macron contro la Meloni | Non commenti gli affari francesi Chigi | Stupore per le sue parole

Quentin Deranque, l’attivista francese ucciso a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, ha scatenato una dura reazione di Macron che ha accusato l’Italia di interferire negli affari interni francesi. Macron ha chiesto di rispettare la sovranità nazionale, senza commentare le vicende italiane. La risposta del governo italiano non si è fatta attendere: il premier Meloni ha espresso sorpresa davanti alle parole del presidente francese. La polemica tra i due Paesi si è accesa dopo le dichiarazioni di Macron, che ha scelto di intervenire pubblicamente sulla vicenda.

La vicenda dell'attivista francese Quentin Deranque, pestato a morte da un gruppo di militanti di estrema sinistra a Lione, ha suscitato profonda commozione anche nel nostro Paese e da più parti politiche, premier compresa, sono arrivati diversi commenti che, a quanto sembra, non sono piaciuti al presidente Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo, infatti, ha chiesto alla presidente del Consiglio di "non commentare" gli affari francesi. "Sono sempre sorpreso dall'osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui.