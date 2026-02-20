Laser salva paratiroidi | Atri chirurgia più sicura e addio

Atri utilizza ora un nuovo laser per migliorare le operazioni alle paratiroidi. Questo strumento riduce i rischi di danni durante gli interventi, rendendo la chirurgia più sicura. I medici di Atri adottano questa tecnologia all’avanguardia per proteggere meglio le ghiandole e garantire recuperi più rapidi ai pazienti. La novità arriva in un momento in cui le tecniche meno invasive sono sempre più richieste. La città si prepara a cambiare il modo di affrontare gli interventi alla tiroide e alle paratiroidi.

Un Faro Tecnologico per la Chirurgia: Atri si Rinnova con un Sistema Innovativo per la Salvaguardia delle Paratiroidi. L'ospedale di Atri, in provincia di Teramo, ha ricevuto una donazione significativa che segna un importante passo avanti nella cura dei pazienti e nella precisione degli interventi chirurgici. Banche di credito cooperativo del territorio hanno finanziato l'acquisizione di un sistema laser per la rilevazione intraoperatoria del tessuto paratiroideo, uno strumento all'avanguardia per ridurre il rischio di complicanze post-operatorie come l'ipoparatiroidismo. Un Dono dal Territorio: La Collaborazione tra Banche e Sanità.