L' arte della truffa | Biagio Izzo in scena a Cittanova

Biagio Izzo ha portato in scena uno spettacolo a Cittanova, causando grande fermento tra il pubblico. La rappresentazione fa parte della XXII stagione teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena, che ha scelto il comico napoletano per attirare gli spettatori. La serata ha visto una sala piena di appassionati, desiderosi di ridere e di scoprire le nuove battute dell’attore. L’evento si conferma uno dei momenti più attesi della stagione, che sta regalando molte sorprese agli appassionati di teatro.

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento della XXII Stagione Teatrale di Cittanova organizzata dall'Associazione Kalomena. Domenica 22 febbraio il sipario del Teatro Gentile si aprirà su una delle figure più amate e trascinanti della scena comica italiana. I biglietti sono in vendita presso il Teatro Gentile. Info: 347.7191399 – 320.6184249. Il progetto della Rassegna Teatrale ha il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell'Amministrazione Comunale di Cittanova e della BCC-Calabria Ulteriore. La notizia lo sconvolge, preoccupato com'è per la reputazione della sua casa, della sua azienda.