Biagio Izzo in scena a Salerno | al Delle Arti Finché giudice non ci separi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, il Teatro Delle Arti ospita Biagio Izzo con lo spettacolo “Finché giudice non ci separi”. L’attore napoletano porta in scena una commedia ricca di humor e divertimento, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e spensierata. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e delle risate.

Immagine generica

A Salerno appuntamento con Biagio Izzo, protagonista sul palco del Teatro Delle Arti con lo spettacolo “Finché giudice non ci separi”. La commedia andrà in scena venerdì 19 e sabato 20 dicembre alle ore 20.45, mentre l'ultima replica è fissata per domenica 21 dicembre alle ore 21.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” al teatro Sannazaro

Leggi anche: Teatro Sannazzaro: Biagio Izzo in “Finchè giudice non ci separi” seconda settima sold out

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vanessa - Amore a prima vista Salemme Sandokam e Batman

Video Vanessa - Amore a prima vista Salemme Sandokam e Batman

biagio izzo scena salernoAl Teatro delle Arti di Salerno Biagio Izzo - 45) e domenica 21 dicembre (ore 21) il Teatro Delle Arti di Salerno ospita Biagio Izzo con lo ... napolivillage.com

Firenze, Biagio Izzo porta in scena ‘Balcone a 3 piazze’ - Inizia così “Balcone a 3 piazze”, esilarante e arguta commedia degli equivoci che Biagio Izzo porta in scena martedì 30 aprile al Teatro ... lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.