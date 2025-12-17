Biagio Izzo in scena a Salerno | al Delle Arti Finché giudice non ci separi

A Salerno, il Teatro Delle Arti ospita Biagio Izzo con lo spettacolo “Finché giudice non ci separi”. L’attore napoletano porta in scena una commedia ricca di humor e divertimento, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e spensierata. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e delle risate.

A Salerno appuntamento con Biagio Izzo, protagonista sul palco del Teatro Delle Arti con lo spettacolo "Finché giudice non ci separi". La commedia andrà in scena venerdì 19 e sabato 20 dicembre alle ore 20.45, mentre l'ultima replica è fissata per domenica 21 dicembre alle ore 21.

