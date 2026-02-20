L’Aquila | più tutela ai minori stranieri controlli raddoppiati

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A L’Aquila, il Comune ha deciso di rafforzare i controlli sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dopo aver riscontrato episodi di irregolarità. La decisione nasce dall’esigenza di garantire una maggiore tutela e sicurezza ai ragazzi in arrivo nella città. Sono stati introdotti ispezioni più frequenti e procedure più rigide per valutare le strutture di accoglienza. Questo intervento mira a migliorare la qualità dell’assistenza e a prevenire situazioni di rischio. Le nuove regole entreranno in vigore già nelle prossime settimane.

L’Aquila Rinnova le Regole per l’Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati: Più Controlli e Qualità. L’Aquila ha aggiornato le regole per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, introducendo controlli più severi e standard qualitativi più elevati. Il provvedimento, approvato dall’amministrazione comunale il 20 febbraio 2026, mira a garantire la conformità alla normativa regionale e a rafforzare la tutela dei diritti dei minori, in un contesto di crescente complessità dei flussi migratori. L’obiettivo è offrire un’accoglienza dignitosa e percorsi di crescita personalizzati a chi arriva in città senza famiglia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Minori stranieri in città, i numeri tornano a salire e il Comune corre ai ripari: “Ma ci servono più posti”

Leggi anche: In giro con coltelli, mazze e catene: più che raddoppiati i minori denunciati

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Aquila respira meglio, tra le città top in Italia per qualità dell’aria; Acqua la nostra forza, anche Mario Tozzi a Pescara per discutere di tutela e gestione di un bene universale; IN ABRUZZO RETE SENTINELLA PER IL FUTURO DEL MARE: CON 'BLUE SENTYNET' TUTELA ECOSISTEMA E PESCA; L’Aquila, controlli a tappeto nei locali: chiusa un’attività.

L’Aquila, sicurezza nei locali pubblici: Liris al convegno ANTECA L'Aquila Liris richiama l’importanza di norme uniformi e responsabilità nella sicurezza dei locali di pubblico spettacolo ... abruzzonews.eu

L’Aquila, la minoranza chiede più sicurezza in cittàPiù sicurezza in città. La chiedono i consiglieri di minoranza che riproporranno un ordine del giorno in Consiglio Comunale su un tema per loro di cruciale importanza ... rete8.it