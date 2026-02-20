L’Aquila | più tutela ai minori stranieri controlli raddoppiati

A L’Aquila, il Comune ha deciso di rafforzare i controlli sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dopo aver riscontrato episodi di irregolarità. La decisione nasce dall’esigenza di garantire una maggiore tutela e sicurezza ai ragazzi in arrivo nella città. Sono stati introdotti ispezioni più frequenti e procedure più rigide per valutare le strutture di accoglienza. Questo intervento mira a migliorare la qualità dell’assistenza e a prevenire situazioni di rischio. Le nuove regole entreranno in vigore già nelle prossime settimane.

L'Aquila Rinnova le Regole per l'Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati: Più Controlli e Qualità. L'Aquila ha aggiornato le regole per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, introducendo controlli più severi e standard qualitativi più elevati. Il provvedimento, approvato dall'amministrazione comunale il 20 febbraio 2026, mira a garantire la conformità alla normativa regionale e a rafforzare la tutela dei diritti dei minori, in un contesto di crescente complessità dei flussi migratori. L'obiettivo è offrire un'accoglienza dignitosa e percorsi di crescita personalizzati a chi arriva in città senza famiglia.