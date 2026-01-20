Tra il 2019 e il primo semestre del 2025, si è registrato un incremento significativo delle segnalazioni di minori per il porto di armi improprie, tra cui coltelli, mazze, catene e storditori elettrici. I dati indicano un fenomeno in crescita, passando da 778 a 1946 casi, con 1096 segnalazioni nel solo primo semestre del 2025. Un trend che solleva interrogativi su contesti e cause di questa escalation.

ROMA, 20 GEN – Dal 2019 al 2024, i minori segnalati per porto di armi improprie – dai coltelli alle noccoliere, dalle mazze alle catene, fino agli storditori elettrici – sono passati da 778 a 1946 e nel primo semestre del 2025 erano già 1096. E’ quanto emerge dall’anticipazione di una ricerca di Save the. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - In giro con coltelli, mazze e catene: più che raddoppiati i minori denunciati

Con coltelli e tirapugni in giro per la città: in meno di 20 giorni già 10 giovani denunciatiNel primo mese del 2026, i carabinieri di Parma hanno denunciato dieci giovani, trovati in possesso di coltelli, tirapugni e altri strumenti offensivi.

Rissa con mazze e coltelli alla fermata metro di Bagnoli, arrestati in quattroQuattro uomini, due tunisini e due russi, sono stati arrestati presso la fermata della metropolitana di Bagnoli, a Napoli, a seguito di una rissa con l’uso di mazze e coltelli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Con coltelli e tirapugni in giro per la città: in meno di 20 giorni già 10 giovani denunciati; Sicurezza, blitz della destra. Stop a patente e passaporto per i ragazzi con i coltelli; Un decreto anti lame, la maggioranza vuole accelerare dopo l'assassinio di La Spezia. Il Pd: Solo slogan; Pronto il pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e baby gang.

In giro con coltelli, mazze e catene, più che raddoppiati i minori denunciati - (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Dal 2019 al 2024, i minori segnalati per porto di armi improprie - dai coltelli alle noccoliere, dalle mazze alle catene, fino agli storditori elettrici - sono passati da 778 a ... msn.com

Sorrento. A 17 anni in giro con coltello a serramanico, denunciato - La notte scorsa un 17enne del posto è stato fermato nel cuore della movida e trovato in possesso di un coltello a serramanico ... sorrentopress.it

In giro con coltelli, mazze e catene: più che raddoppiati i minori denunciati. Ricerca di Save the children in collaborazione con i ministeri della Giustizia e dell'Interno. #ANSA - facebook.com facebook

In giro con coltelli, mazze e catene, più che raddoppiati i minori denunciati. Ricerca di Save the children in collaborazione con i ministeri della Giustizia e dell'Interno #ANSA x.com