Minori stranieri in città i numeri tornano a salire e il Comune corre ai ripari | Ma ci servono più posti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri dei minori stranieri presenti in città sono in crescita, costringendo il Comune a intervenire con misure emergenziali. La proroga della gestione temporanea mira a far fronte all’aumento di giovani che si presentano in Questura, evidenziando la necessità di più strutture e risorse. L’assessora Lodi sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo per garantire un adeguato supporto e gestione di questa situazione crescente.

L’amministrazione Salis proroga la gestione emergenziale. L’assessora Lodi: “Aumentano i ragazzi che si presentano in Questura”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

minori stranieri in citt224 i numeri tornano a salire e il comune corre ai ripari ma ci servono pi249 posti

© Ilsecoloxix.it - Minori stranieri in città, i numeri tornano a salire e il Comune corre ai ripari: “Ma ci servono più posti”

Leggi anche: Social proibiti ai minori di 16 anni, l’Ue corre ai ripari: “Ci sono troppi pericoli sul web”

Leggi anche: Più videocamere e un'interlocuzione con la Marina Militare. Il Comune corre ai ripari e promette più controlli al Parco del Cardeto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

minori stranieri citt224 numeriMinori stranieri in città, i numeri tornano a salire e il Comune corre ai ripari: “Ma ci servono più posti” - L’assessora Lodi: “Aumentano i ragazzi che si presentano in Questura” ... ilsecoloxix.it

Timeline, i numeri degli incidenti stradali in Italia e il progetto per minori stranieri non accompagnati - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Minori stranieri, arrivano da soli in cerca di un futuro: «Dalla formazione al lavoro, la nostra rete di accoglienza» - Sono quattrocento i minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi del Comune di Venezia. ilgazzettino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.