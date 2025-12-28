Minori stranieri in città i numeri tornano a salire e il Comune corre ai ripari | Ma ci servono più posti

I numeri dei minori stranieri presenti in città sono in crescita, costringendo il Comune a intervenire con misure emergenziali. La proroga della gestione temporanea mira a far fronte all’aumento di giovani che si presentano in Questura, evidenziando la necessità di più strutture e risorse. L’assessora Lodi sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo per garantire un adeguato supporto e gestione di questa situazione crescente.

Timeline, i numeri degli incidenti stradali in Italia e il progetto per minori stranieri non accompagnati - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Minori stranieri, arrivano da soli in cerca di un futuro: «Dalla formazione al lavoro, la nostra rete di accoglienza» - Sono quattrocento i minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi del Comune di Venezia. ilgazzettino.it

Il torneo di calcetto tra i minori stranieri ospiti delle strutture ravennati: Insieme per la pace Si è tenuta oggi l’11esima edizione di “Insieme per la Pace: Dialogando” con il torneo di calcio a cinque organizzato da Cittadini del Mondo e della Cooperativa sociale - facebook.com facebook

Minori stranieri non accompagnati: a Genova proroga per l’accoglienza #comunedigenova #genova #liguriaday #sicurezza x.com

