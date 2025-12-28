Minori stranieri in città i numeri tornano a salire e il Comune corre ai ripari | Ma ci servono più posti
I numeri dei minori stranieri presenti in città sono in crescita, costringendo il Comune a intervenire con misure emergenziali. La proroga della gestione temporanea mira a far fronte all’aumento di giovani che si presentano in Questura, evidenziando la necessità di più strutture e risorse. L’assessora Lodi sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo per garantire un adeguato supporto e gestione di questa situazione crescente.
L’amministrazione Salis proroga la gestione emergenziale. L’assessora Lodi: “Aumentano i ragazzi che si presentano in Questura”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
