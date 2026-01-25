Scogliere di Casteldimezzo | L’ambiente va tutelato Il Parco replica al Comune

Le scogliere di Casteldimezzo rappresentano un ecosistema complesso e fragile, che richiede una tutela integrata. Il Parco ha ribadito l’importanza di preservare sia la falesia sia il fondale marino, sottolineando che interventi parziali potrebbero compromettere l’equilibrio naturale. È fondamentale adottare strategie di tutela che considerino l’intero ambiente per garantirne la conservazione nel tempo.

La falesia e il fondale marino sono un unico ecosistema che va salvaguardato nella sua interezza. Non si può intervenire a tutela di una parte soltanto, mettendone a rischio un'altra. L'ente parco San Bartolo risponde all'attacco sferrato l'altro giorno nei suoi confronti dal comune di Pesaro in merito all'intervento di potenziamento delle scogliere di Casteldimezzo. Il tema: la richiesta al Comune da parte del parco di produrre una documentazione integrativa al progetto, domanda che secondo l'assessore alla Tutela della costa Riccardo Pozzi rischia di ritardare gli interventi e di far perdere il finanziamento regionale di 250mila euro.

