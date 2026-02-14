Lanciano laser contro un’auto in corsa | madre e figlio spaventati indagini su tre minorenni nel quartiere Santa Rita

A Lanciano, un laser puntato contro un’auto in movimento ha causato paura a una madre e suo figlio, portando le forze dell’ordine a indagare su tre minorenni nel quartiere Santa Rita. Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia maneggiato il dispositivo luminoso, che ha creato un rischio reale sulla strada. La scena si è svolta in pieno giorno, mentre le vittime erano a bordo di un’auto che ha subito un colpo di luce improvviso e intenso.

Lanciano, paura per una madre e figlio: un laser e l'ombra dell'insicurezza a Santa Rita. Un episodio di incoscienza ha scosso il quartiere Santa Rita di Lanciano, in Abruzzo, dove tre minorenni sono accusati di aver puntato un laser contro un'auto in movimento, provocando un incidente che ha spaventato la conducente e suo figlio. L'accaduto, avvenuto venerdì 13 febbraio 2026, si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, già segnata da tensioni sociali e episodi di microcriminalità. La dinamica dell'incidente e il ruolo del laser. La donna, che stava rientrando dopo aver accompagnato il figlio a scuola, è stata improvvisamente accecata da un fascio di luce rossa mentre percorreva via Masciangelo, nelle vicinanze dell'istituto comprensivo.

Il caso del quartiere Santa Rita di Lanciano, "zona rossa", è stato esaminato in Prefettura, a Chieti, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "La strategia concordata prevede una stretta immediata attraverso controlli a tappeto e verifich facebook

#Lanciano. Pattuglie fisse, controlli à gogo e più telecamere: tolleranza zero nel quartiere Santa Rita #ABRUZZO #cronaca x.com