Giorno del ricordo a Lanciano il sindaco Paolini | Pagine buie barbarie inimmaginabili da parte dell' uomo

Lanciano ha commemorato le vittime delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati. Il sindaco Paolini ha ricordato le pagine nere di quella storia, definendo le barbarie inimmaginabili. La cerimonia si è svolta nel rispetto di un momento di memoria e riflessione per tutto il paese.

La cerimonia commemorativa in largo Martiri delle Foibe è stata molto partecipata. Luca Battistella del Comitato 10 febbraio: "Nostro impegno per far conoscere questa pagina di storia alle nuove generazioni" Lanciano ha celebrato il Giorno del Ricordo in onore delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. La cerimonia commemorativa si è svolta questa mattina, 10 febbraio, in largo Martiri delle Foibe. Alla manifestazione, molto partecipata e sentita, erano presenti il sindaco Filippo Paolini, la presidente del consiglio comunale Gemma Sciarretta, il vicesindaco Danilo Ranieri, l'assessore Tonia Paolucci, i consiglieri Dalila Di Loreto, Gianluca D'Intino, Leo Marongiu, Giacinto Verna, il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella, una rappresentanza dell'Anpi con la sua presidente Maria Saveria Borrelli, il direttore della casa circondariale di Lanciano, Daniela Moi, autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d'arma.

