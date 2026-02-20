Lamborghini fuori strada sulla SS613 | imprenditore illeso indagini

Un imprenditore del Tarantino ha perso il controllo della Lamborghini lungo la SS613, causando un incidente che ha danneggiato il mezzo e fermato il traffico. La vettura, che percorreva la strada tra Torchiarolo e San Pietro Vernotico, ha urtato il guardrail, ma l’uomo è rimasto illeso. L’incidente si è verificato nella sera di giovedì 19 febbraio, suscitando grande paura tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Notte di Paura sulla Statale 613: Illeso un Imprenditore in un Incidente con la Lamborghini. Un imprenditore del Tarantino è rimasto illeso nella serata di giovedì 19 febbraio, quando la sua Lamborghini ha perso il controllo lungo la strada statale 613, finendo contro il guardrail tra Torchiarolo e San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. L’incidente, avvenuto intorno alle 21:30, ha destato preoccupazione per le condizioni della strada e solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli ad alte prestazioni. Dinamica dell’Incidente e Intervento dei Soccorsi. L’auto, guidata dall’imprenditore proveniente da Castellaneta, stava percorrendo la statale 613 in direzione nord quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sbandato.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Brindisi-Lecce, incidente sulla SS613: scontro tra camion e auto, traffico deviato e allarme sicurezza stradale. Leggi anche: Perde il controllo della Lamborghini e finisce contro guardrail: paura per un imprenditore $250K Lamborghini VS Fuel Tanker = BOOM! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Auto fuori strada nel Barese, muore un 17enne e feriti altri due giovani; Fermo amministrativo: ora si possono rottamare le auto fuori uso. Tutte le novità; Auto fuori strada a Trani, un morto e due feriti; Neve in provincia di Lecco, mezzi spazzaneve in azione a Pasturo. Auto finisce fuori strada sulla SP45 tra Mesagne e Latiano: 2 feritiIncidente sulla strada vecchia per Latiano: coinvolti due ragazzi, uno nato nel 1989 e l’altro nel 1996. Intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lamborghini LM 002: il fuoristrada estremo degli anni ’80Potente V12 da 5,2 litri, trazione integrale e design massiccio, unisce lusso e capacità off-road senza compromessi ... msn.com Fuori strada Fuori schema Fuori controllo Lamborghini Sterrato #lamborghiniroma #lamborghini #Huracansterrato #V10 - facebook.com facebook