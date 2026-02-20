Ladro morto nella fuga eseguita l' autopsia | Dissanguato un pochi minuti

Un uomo è morto dopo aver tentato di scappare da una zona rurale, colpito da un colpo durante la fuga. Durante l'inseguimento, un palo di legno usato per delimitare un'area di cinghiali lo ha ferito gravemente, recidendo diversi vasi sanguigni, tra cui forse l’arteria femorale. L’autopsia ha rilevato che il sangue perso in pochi minuti ha portato alla sua morte. La scena si è svolta in un’area periferica della campagna, vicino a un bosco.

Il paletto della recinzione per i cinghiali che lo ha trafitto nella parte bassa del corpo ha reciso vari vasi sanguigni, molto probabilmente anche l'arteria femorale. È morto in pochissimi minuti, forse poco più di cento secondi, Cristea Arben, il ladro che si era intrufolato in una villa di Gorello, nella zona di Policiano. L'uomo, insieme a due complici, aveva tentato un colpo nella sera del 13 febbraio. La banda si era intrufolata nell'abitazione dove in quel momento non c'era nessuno. Ma l'allarme è scattato e ha destato l'attenzione del vicino (il cognato del proprietario) che, con una pistola legalmente detenuta, ha sparato due colpi in aria a scopo intimidatorio.

