Arezzo ladro morto dissanguato durante la fuga | choc a Policiano spari in aria e la recinzione fatale

Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scappare dopo un furto a Policiano, ad Arezzo. Durante la fuga tra le vigne, la vittima è stata colpita da uno sparo che ha reciso un'arteria, facendola cadere accidentalmente da un terrapieno. La notte del 13 febbraio, i residenti hanno sentito due colpi di pistola in aria, nel tentativo di bloccare il ladro in fuga. La scena si è svolta tra i filari e i terrazzamenti, lasciando tutti scioccati per la tragica fine.

Cosa è successo a Policiano? La ricostruzione della notte del 13 febbraio. Un furto in villa, la fuga tra vigne e terrazzamenti, due colpi esplosi in aria per spaventare i malviventi. Poi il silenzio delle colline sopra la regionale 71 e un corpo senza vita trovato a un centinaio di metri dalle case. È la sequenza che ha sconvolto Policiano, frazione di Arezzo, nella serata di venerdì 13 febbraio. La vittima si chiamava Cristea Arben, 46 anni, cittadino albanese residente nel Lazio, già noto alle forze dell’ordine. È deceduto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio mentre cercava di fuggire dopo un tentativo di furto in una villa nella località Gorello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Arezzo, ladro morto dissanguato durante la fuga: choc a Policiano, spari in aria e la recinzione fatale Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione» Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo essere stato ferito con una recinzione durante una fuga. Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in aria Un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di svaligiare una villa a Policiano, in provincia di Arezzo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rapina in villa, proprietario spara in aria: ladro muore durante la fuga; Arezzo, ladro si ferisce mentre fugge e muore dissanguato: il proprietario aveva sparato in aria; Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. Si è ferito con la recinzione; Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in aria. Arezzo, ladro muore dissanguato durante un furto in una villa: indagano i carabinieriLeggi su Sky TG24 l'articolo Arezzo, ladro muore dissanguato durante un furto in una villa: indagano i carabinieri ... tg24.sky.it Tentato furto in villa finisce in tragedia: ladro in fuga muore dissanguatoUn tentato furto è finito in tragedia ad Arezzo, dove un ladro è morto dissanguato dopo essersi ferito scavalcando la recinzione ... notizie.it Tragedia venerdì sera sulle colline di Arezzo, in località Policiano. Un ladro di 46 anni, di nazionalità albanese, è morto dissanguato dopo essere stato messo in fuga insieme a due complici. Secondo una prima ricostruzione, i tre si sarebbero introdotti in una v facebook Arezzo, un ladro 46enne albanese è morto dissanguato ieri sera durante la fuga dopo un tentativo di furto in una villetta nella frazione di Policiano. Un parente dei proprietari dell'abitazione ha sparato in aria due colpi a scopo intimidatorio con una pistola rego x.com