Ladri ancora scatenati in Vallata | Ora non mi sento più tranquilla

I furti non si fermano in Vallata. A Castel di Lama, i ladri tornano a colpire e aumentano i tentativi di furto. Le persone sono sempre più in allarme e si sentono meno sicure nelle loro case. La situazione diventa difficile da gestire, e molti chiedono interventi immediati alle forze dell’ordine.

Ladri scatenati a Castel di Lama. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i colpi e i tentativi di furto che stanno alimentando paura e preoccupazione tra i residenti. Nella serata di giovedì i malviventi hanno cercato di introdursi in una villa della frazione di Cabbiano. Solo per una pura fatalità il colpo non è andato a segno: il figlio del proprietario, uscito per controllare il cane, si è accorto della presenza sospetta. Scoperti, i ladri hanno preferito darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sempre nella stessa serata, un altro furto è stato portato a termine in un appartamento di via Roma, nella parte alta della cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

