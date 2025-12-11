Ladri scatenati in provincia Puntano a case di lusso e chiese

Un aumento dei furti sta preoccupando la provincia di Bergamo, con episodi che coinvolgono appartamenti di lusso, ville e anche luoghi di culto come le chiese. La situazione genera allarme tra residenti e autorità, evidenziando una recrudescenza di attività criminali che colpiscono diverse zone del territorio.

Appartamenti, ville e persino luoghi di culto come le chiese. È sempre più allarme furti in casa nella Bergamasca, un fenomeno che riguarda sia il capoluogo sia la provincia. In città i ladri - probabilmente un’unica banda - puntano a svaligiare ville e case di pregio, impadronendosi di denaro e gioielli appartenenti a famiglie benestanti. Dopo il furto del 27 novembre ai danni dell’imprenditore di Treviglio Angelo Marini, che ha fruttato un bottino di 300mila euro, e il tentato furto di sabato alla villa di Bergamo (quartiere Finardi) dell’immobiliarista Gianfederico Belotti, sventato dai vicini di casa che hanno notato due malviventi aggirarsi in giardino e li hanno costretti a fuggire, altri 2 colpi sono emersi in queste ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri scatenati in provincia. Puntano a case di lusso e chiese

