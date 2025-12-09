Ladri in chiesa a Bergamo via le offerte Più i danni del bottino
IL COLPO. In San Tomaso ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì 8 dicembre. Scassinate otto porte, intervenute le Volanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
