Anche l' Abruzzo presenta la sua offerta turistica nella fiera di Monaco di Baviera

L'Abruzzo partecipa alla fiera di Monaco di Baviera per promuovere le sue mete turistiche. La regione ha allestito uno stand di 30 metri quadrati nel padiglione Italia, promosso dall’Enit, per attrarre visitatori tedeschi. La scelta di partecipare deriva dall’aumento di turisti provenienti dalla Germania, che cercano vacanze tra montagne e mare. Un’area dedicata alle attività outdoor e alle tradizioni locali è stata allestita per coinvolgere i visitatori. La partecipazione vuole rafforzare la presenza del turismo abruzzese nel mercato internazionale.

La Regione è presente al Free – Travel and Leisure Fair di Monaco – all'interno del padiglione Italia, promosso dall'Enit, con uno spazio espositivo di 30 metri quadrati. Anche l'Abruzzo con il suo stand di 30 mq è presente alla fiera di Monaco Di Baviera Free– Travel and Leisure Fair di Monaco – all'interno del padiglione Italia, promosso dall'Enit. Da niele D'Amario sottosegretario regionale con delega al turismo, ha presentato l'offerta turistica abruzzese nella città tedesca. La partecipazione dell'Abruzzo alla fiera di Monaco è considerata cruciale per rafforzare il mercato tedesco, particolarmente ricettivo verso natura, outdoor, cammini ed esperienze autentiche. L'Abruzzo alla fiera di Monaco presenta l'offerta turistica Alla fiera di Monaco di Baviera in Germania l'Abruzzo ha illustrato l'offerta turistica nel corso di una conferenza stampa, tenuta dal personale della Regione Abruzzo in lingua tedesca, riservata alla ...