L’abbraccio a Vittorio Sgarbi e l’applauso caloroso della sua Ferrara | Questa volta è tornato davvero

Ferrara, 20 febbraio 2026 – È un abbraccio che non ha mai allentato la sua presa. Quello tra Vittorio Sgarbi e la città di Ferrara è un rapporto profondo, dai contorni quasi atavici. L' applauso scrosciante che l'ha accolto ieri all'ingresso della chiesa di San Cristoforo alla Certosa per la presentazione delle tele restaurate di Giuseppe Avanzi racconta più di mille parole. Quelle che, lui stesso, non ha voluto pronunciare. Il volto è affaticato, la postura incerta e il passo lento . Con lo sguardo cerca la luce che filtra dall'ingresso, si rianima quando scorge i volti amici. Ha voluto esserci, nonostante tutto, perché sa che il valore della presenza conta ancora tantissimo.