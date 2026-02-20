Sgarbi a Ferrara | l’abbraccio dopo la tempesta rinascita tra arte

Vittorio Sgarbi è tornato a Ferrara il 19 febbraio 2026, dopo settimane di polemiche sulla gestione di alcuni restauri artistici. La presenza dell’esperto d’arte ha attirato molti cittadini, desiderosi di vedere le opere ripristinate. Durante l’evento, Sgarbi ha parlato delle sfide affrontate nel restauro di un quadro di Giuseppe Avanzi, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio storico. La serata si è conclusa con un applauso spontaneo e un abbraccio simbolico tra l’artista e il pubblico. La città sembra aver ritrovato fiducia nel suo passato artistico.

Vittorio Sgarbi torna a Ferrara: un ritorno accolto dall'affetto e dalla speranza. Ferrara ha riaccolto Vittorio Sgarbi il 19 febbraio 2026, in un evento che ha superato la semplice presentazione di una tela restaurata di Giuseppe Avanzi. Il critico d'arte, reduce da una complessa vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione, è stato accolto con un'inattesa dimostrazione di affetto da parte della comunità, segnando un ritorno alle origini e un nuovo inizio per la sua attività culturale in città. Un ritorno tra "la sua gente". L'evento si è svolto presso la chiesa di San Cristoforo alla Certosa, dove Sgarbi è apparso con lo sguardo segnato dalla stanchezza, ma illuminato dalla presenza dei suoi sostenitori.