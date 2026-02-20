LA VOLTA BUONA | BALIVO A SANREMO TRA SUPER OSPITI INVIATI E PUNTATA EXTRA

Settimana speciale da Sanremo per "La Volta Buona", il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo con tanti ospiti speciali per raccontare l'evento tv più atteso dell'anno. Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 14 e in via straordinaria sabato 28 febbraio alle 15, "La Volta Buona" andrà in onda in diretta su Rai1 dalla città ligure, con una programmazione dedicata al 76° Festival della Canzone Italiana, realizzata in collaborazione con SIAE. Il divano arancione del pomeriggio di Rai1 si trasferisce a pochi passi dall'Ariston. Caterina Balivo accoglierà, infatti, ospiti e commentatori in un elegante studio "glass" affacciato su piazza Borea d'Olmo, punto di osservazione privilegiato sul Festival, dove sono attesi tutti i big in gara a Sanremo, con musica dal vivo, incontri e collegamenti continui.