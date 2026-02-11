Sanremo 2026 Balivo sceglie per La volta buona Zorzi e Codegoni

La conduttrice Caterina Balivo ha deciso di affidarsi a Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni per condurre La volta buona durante il Festival di Sanremo 2026. I due giovani volti noti del mondo dello spettacolo sono stati scelti per la loro personalità e il loro carisma, pronti a portare freschezza e energia sul palco. La Balivo punta su questa coppia per rendere l’evento più coinvolgente e dinamico.

Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori e, con l'avvicinarsi del 24 febbraio, si definisce anche la squadra che accompagnerà il racconto della kermesse nel daytime di Rai Uno. Caterina Balivo ha deciso di giocare d'anticipo per il suo programma La volta buona, schierando due pedine fondamentali per intercettare il pubblico dei social e dei reality. La conduttrice ha infatti ufficializzato che saranno Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni i suoi inviati speciali direttamente dalla città dei fiori.

