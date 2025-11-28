Marsilio visita la cittadella della Protezione civile | Il nostro sistema è moderno e autonomo

"La nostra Protezione Civile è un sistema moderno, autonomo e capace di rispondere immediatamente alle esigenze del cittadino". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che nel pomeriggio di venerdì 28 novembre ha visitato a Pescara le strutture allestite nell’ambito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ha fatto visita ai figli della famiglia che viveva nel bosco. Stanno bene, sono sereni, in buona salute ed equilibrio. Lo dichiara il presidente Marsilio. - facebook.com Vai su Facebook

Protezione Civile: Marsilio visita a Pescara la cittadella "Volontari di futuro" - Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato oggi pomeriggio a Pescara le strutture allestite nell’ambito dell’evento di protezione civile Vo ... Si legge su regione.abruzzo.it

Marsilio visita la cittadella della Protezione civile: "Il nostro sistema è moderno e autonomo" - Il governatore ha visitato a Pescara le strutture allestite nell’ambito dell’evento "Volontari di Futuro", promosso dall’Agenzia regionale di Protezione civile ... Lo riporta ilpescara.it