Andrea e il prezzo del silenzio La famiglia reale gli prestò 14 milioni per zittire Virginia Giuffre

A Londra, si torna a parlare di Andrea e della sua famiglia. Recentemente si è scoperto che la royal family avrebbe prestato 14 milioni di sterline per comprare il silenzio di Virginia Giuffre. La notizia fa luce su quanto siano stati disposti a spendere per proteggere il nome del principe, anche a costo di mettere mano ai soldi della famiglia. La vicenda riaccende le polemiche e mette sotto i riflettori il modo in cui la monarchia gestisce i casi più delicati.

Londra, 12 febbraio 2026 – La famiglia reale ha speso una fortuna per salvare l'immagine del principe Andrea. The Sun oggi sforna cifre sul maxi prestito che il fratello di Re Carlo ricevette dai parenti per risarcire Virginia Giuffre, una delle vittime del pedofilo americano Jeffrey Epstein, che accusò Mountbatten-Windsor di violenza sessuale. Si parla di 12 milioni di sterline, il corrispettivo di 14 milioni di euro, la stessa somma che Andrew versò alla donna, morta poi sucida a 41 anni. L'allontanamento da corte di Andrew, spogliato del titolo reale, non è bastato a risparmiare la Corona dall'onda lunga dello scandalo, le cui dimensioni non sono ancora chiare.

