Il biografo dell’ex principe Andrea | Non si è pentito del rapporto con Epstein Re Carlo sapeva tutto L’assenza di rimorso e il rischio di fuga

Il biografo dell’ex principe Andrea rivela che l’ex membro della famiglia reale britannica non si è mai pentito della sua amicizia con Jeffrey Epstein. La scoperta arriva mentre si diffondono dettagli sulle conversazioni tra Andrea e Epstein, che indicano una mancata presa di distanza. Re Carlo, secondo fonti vicine, era a conoscenza di questa relazione. La questione solleva dubbi sulla volontà di Andrea di affrontare le accuse e sul rischio che possa tentare di allontanarsi. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica.

« L’ex principe Andrea non ha mostrato alcun pentimento per il suo comportamento con Jeffrey Epstein, in questo scandalo mondiale». A dirlo è Andrew Lownie, storico inglese, giornalista investigativo e autore dell’ultima biografia – Entitled – dedicata all’ex principe, arrestato oggi proprio per le accuse relative ai suoi rapporti con il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Lownie, spiega Antonello Guerrera su Repubblica, ha incontrato la stampa straniera a Londra poco prima dell’arresto. L’assenza di rimorso. Secondo Lownie, l’ex principe Andrea non ha compreso la gravità delle accuse che gli sono state mosse: «Ho intervistato un membro dello staff reale la scorsa settimana e mi ha confermato che l’ex duca di York è completamente privo di rimorso.🔗 Leggi su Open.online

