La Valdichiana ricorda Elio Neri Primo Memorial Lelù a Bettolle

Elio Neri, figura chiave del ciclismo in Valdichiana, è stato ricordato a Bettolle con il primo

Quando si parla di storia del ciclismo in Valdichiana il suo nome viene subito in mente perché è stato protagonista di un movimento che ha aggregato, scritto pagine di sport, creato legami e amicizia. Tra pochi giorni ricorre un anno dalla scomparsa di Elio Neri, detto "Lelù", persona che amava la sua Bettolle e lo sport a cui ha dedicato tanto tempo e passione. I tanti amici e l'ambiente delle due ruote a pedali non lo hanno mai dimenticato tanto che sabato 28 febbraio, a Bettolle, si svolgerà il primo " Memorial Lelù ", gara ciclistica amatoriale che, oltre a ricordare Neri, riporterà il ciclismo sulle strade di Bettolle, paese che vanta una importante e gloriosa tradizione in questa disciplina.

