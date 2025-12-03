Juventus Spalletti ricorda la tragedia di Neri e Ferramosca

La dedica a Neri e Ferramosca La Juventus vince in casa 2-0 contro l’Udinese e accede ai quarti di Coppa Italia. Una prestazione solida e convincente dei bianconeri. La Juventus ha ottenuto la vittoria grazie all’autorete di Palma nel primo tempo e al calcio di rigore conquistato da Cabal e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti ricorda la tragedia di Neri e Ferramosca

Leggi anche questi approfondimenti

Mercato Juventus, Spalletti a caccia di un regista Tre i nomi per il centrocampo - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti continua a soffermarsi sugli errori tecnici, come faceva spesso Max #Allegri. Nella conferenza post #Udinese, il tecnico della #Juventus ha ricordato come i suoi abbiano recuperato due volte palla nei pressi dell'area avversaria nella parte finale del Vai su X

Spalletti ricorda "Ale e Ricky", il 15 dicembre saranno passati 19 anni dalla scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri - Luciano Spalletti ha ricordato Ale e Ricky, i due giovani ragazzi del vivaio bianconero scomparsi tragicamente nel 2006: "La vittoria la dedichiamo a loro". Scrive ilbianconero.com

Spalletti ‘litiga’ dopo Juve-Udinese, poi vince ed esulta così: il fuoriprogramma - Clima disteso allo Stadium, e non solo per la vittoria: Luciano Spalletti ha regalato un siparietto degno di una mini- Segnala tuttosport.com

Juventus, i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel: da Platini a Tacconi, Cabrini e Pioli. Chi era presente – FOTO e VIDEO - La visita si è concentrata sul ricordo delle vittime della tragedia dell’Heysel La Juventus ha vissuto un momento di profonda emozione ... Si legge su juventusnews24.com

Spalletti ricorda Pietrangeli: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio» - Spalletti ricorda Pietrangeli, mito del tennis azzurro: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio» Domani i bianconeri tornano in campo per la Coppa Italia: appuntam ... Come scrive lazionews24.com

vlahovic, il leader della juve di spalletti - Nel momento più delicato della nuova stagione, Dusan ha battuto un colpo: così contro l'Udinese, così a Cremona e, così, in Champions contro lo Sporting Lisbona. Riporta gazzetta.it

Pjanic ritorna alla Juve e da Spalletti: quella foto sull'armadietto e l'abbraccio con Chiellini - Con questa frase, accompagnata da tre foto piene di sorrisi, la Juventus ha annunciato sui propri canali social una visita davvero speciale al centro ... Da tuttosport.com