Juventus Spalletti ricorda la tragedia di Neri e Ferramosca

Ilprimatonazionale.it | 3 dic 2025

La dedica a Neri e Ferramosca La Juventus vince in casa 2-0 contro l’Udinese e accede ai quarti di Coppa Italia. Una prestazione solida e convincente dei bianconeri. La Juventus ha ottenuto la vittoria grazie all’autorete di Palma nel primo tempo e al calcio di rigore conquistato da Cabal e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti ricorda tragediaSpalletti ricorda "Ale e Ricky", il 15 dicembre saranno passati 19 anni dalla scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri - Luciano Spalletti ha ricordato Ale e Ricky, i due giovani ragazzi del vivaio bianconero scomparsi tragicamente nel 2006: "La vittoria la dedichiamo a loro". Scrive ilbianconero.com

