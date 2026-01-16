La Stradale ricorda il vicesovrintendente Angelo Gabriele Spadaro con un Memorial dedicato alla sicurezza

Oggi, la Polizia Stradale ha commemorato il vicesovrintendente Angelo Gabriele Spadaro con un evento dedicato alla sicurezza stradale. La giornata formativa ricorda il sacrificio del collega, morto in servizio nel 2019, sottolineando l'importanza della tutela della collettività e della prevenzione. Un momento di riflessione volto a mantenere vivo il suo ricordo e rafforzare l’impegno nella sicurezza sulle strade.

