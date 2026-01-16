La Stradale ricorda il vicesovrintendente Angelo Gabriele Spadaro con un Memorial dedicato alla sicurezza
Oggi, la Polizia Stradale ha commemorato il vicesovrintendente Angelo Gabriele Spadaro con un evento dedicato alla sicurezza stradale. La giornata formativa ricorda il sacrificio del collega, morto in servizio nel 2019, sottolineando l'importanza della tutela della collettività e della prevenzione. Un momento di riflessione volto a mantenere vivo il suo ricordo e rafforzare l’impegno nella sicurezza sulle strade.
Si è tenuta oggi una giornata formativa in memoria del vicesovrintendente della polizia di Stato Angelo Gabriele Spadaro, caduto in servizio il 15 gennaio 2019, mentre svolgeva con dedizione e coraggio il proprio dovere a tutela della collettività. Nel pomeriggio di ieri, presso il cimitero. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
