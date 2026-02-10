Asti Accorneri in festa | il Carnevale rivive tra carri artigianali e tradizione popolare

Asti, Accorneri si anima con il Carnevale. Domenica 8 febbraio, la piccola frazione di Viarigi ha preso vita con carri artigianali, musica e tanta allegria. La gente del paese si è riunita per celebrare la tradizione popolare, tra costumi colorati e sfilate che hanno coinvolto grandi e bambini. La festa ha portato un’aria di festa e spensieratezza in un giorno di festa che tutti ricorderanno.

Accorneri di Viarigi si veste di festa: un Carnevale tra tradizione e allegria. Domenica 8 febbraio 2026, la piccola frazione di Accorneri, parte del comune di Viarigi in provincia di Asti, ha vissuto una giornata all'insegna del colore, della musica e della spensieratezza grazie alla tradizionale Festa di Carnevale. L'evento, organizzato con passione dal gruppo locale "Gli Amìs di Curnè", ha rappresentato un momento di aggregazione e divertimento per l'intera comunità e non solo, attirando un pubblico numeroso desideroso di celebrare questa antica usanza. Le prime luci della domenica hanno visto i membri del gruppo "Gli Amìs di Curnè" impegnati negli ultimi preparativi, dopo mesi di lavoro dedicato alla realizzazione dei carri allegorici.

