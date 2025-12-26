Maxi-tassa di soggiorno la proroga e le perplessità di Federalberghi | Ma va usata tutta per il turismo
Bologna, 26 dicembre 2025 – La super tassa di soggiorno per via del Giubileo resterà anche il prossimo anno. La decisione era nell’aria, ma ora è diventata realtà con il via libera della giunta Lepore che ha accolto la possibilità garantita dalla manovra del governo. Morale: la tassa (massima) resta a 7 euro, rispetto ai 5 euro ante-Giubileo. Le tariffe sono calcolate in base al costo della stanza: 4 euro a persona per i pernottamenti da uno a 30,99 euro; 5,80 euro per quelli da 31 a 70,99 e euro; 6,50 euro per i pernottamenti da 71 a 120,99 euro; 7 euro per quelli oltre i 121 euro. Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna, è perplesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Renisi (Federalberghi) sulla tassa di soggiorno per 6 mesi a Montesilvano: "Incentiva la destagionalizzazione"
Leggi anche: Turismo sotto osservazione: "Tassa di soggiorno giù del 15%. Ma il bilancio è ancora incerto"
Maxi-tassa di soggiorno, la proroga e le perplessità di Federalberghi: “Ma va usata tutta per il turismo” - Grazie all’ok nella manovra di governo, anche per il 2026 il Comune manterrà l’aumento fino a 7 euro per notte. ilrestodelcarlino.it
Tassa di soggiorno, nuovi aumenti in arrivo: le città in cui si pagherà di più - Il 2026 sarà un anno caldo sotto tanti punti di vista, anche per chi si sposterà su e giù per lo Stivale. repubblica.it
Tassa di soggiorno maggiorata anche nel 2026: a Venezia può arrivare a 15 euro. Il no dei sindaci - Il decreto Anticipi approvato dal Consiglio dei ministri prevede la proroga anche per l’anno prossimo dell’aumento dell’imposta di soggiorno da parte dei Comuni. corriere.it
Sorso, tassa di soggiorno per compensare la Tari: proposta bocciata, opposizione all’attacco x.com
Castelleone. Il Comune introduce la tassa di soggiorno, non tutti sono d'accordo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.