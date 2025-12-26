Maxi-tassa di soggiorno la proroga e le perplessità di Federalberghi | Ma va usata tutta per il turismo

Bologna, 26 dicembre 2025 – La super tassa di soggiorno per via del Giubileo resterà anche il prossimo anno. La decisione era nell’aria, ma ora è diventata realtà con il via libera della giunta Lepore che ha accolto la possibilità garantita dalla manovra del governo. Morale: la tassa (massima) resta a 7 euro, rispetto ai 5 euro ante-Giubileo. Le tariffe sono calcolate in base al costo della stanza: 4 euro a persona per i pernottamenti da uno a 30,99 euro; 5,80 euro per quelli da 31 a 70,99 e euro; 6,50 euro per i pernottamenti da 71 a 120,99 euro; 7 euro per quelli oltre i 121 euro. Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna, è perplesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

