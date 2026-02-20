La storia di Nessy Guerra | l' italiana vittima di violenza bloccata in Egitto con la figlia di tre anni

Nessy Guerra, italiana bloccata in Egitto con la figlia di tre anni, ha ricevuto una condanna per adulterio. La causa è una denuncia dell'ex marito italo-egiziano, che sostiene che la donna abbia infranto le leggi locali. La donna si trova ora in una situazione difficile, con il rischio di finire in carcere e perdere la custodia della bambina. La vicenda ha attirato l’attenzione di amici e parenti, che chiedono un intervento rapido delle autorità italiane. La sua vicenda rimane irrisolta, mentre la donna aspetta una soluzione.

La donna in questi giorni è stata condannata in primo grado dal tribunale di Hurghada a sei mesi di carcere per adulterio, un reato gravissimo per la legislazione del paese nordafricano, contestatole dal marito italo egiziano Tamer Hamouda, ma che lei sostiene di non aver mai commesso. Il 21 aprile è prevista la sentenza di secondo grado. Se la condanna venisse confermata comporterebbe non solo il suo ingresso in carcere, ma anche il rischio molto concreto della perdita dell'affidamento della figlia Aisha di tre anni, avuta da Tamer Hamouda. L'uomo ne ha chiesto l'affidamento, ottenendo però per ora solo la detenzione del passaporto, che impedisce alla piccola di lasciare l'Egitto.