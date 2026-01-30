Il caso di Nessy Guerra bloccata in Egitto con la figlia da oltre 2 anni e perseguitata dall’ex marito

Nessy Guerra, residente a Sanremo, da più di due anni si trova bloccata in Egitto con la figlia. La donna denuncia di essere perseguitata dall’ex marito, che ha messo in atto ricatti e minacce. La sua situazione è diventata una vera e propria odissea, fatta di continui spostamenti e tentativi di trovare una soluzione. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, mentre Nessy cerca di tornare in Italia e riunirsi con la famiglia.

La vicenda di Nessy Guerra, giovane mamma di Sanremo, si protrae ormai da tempo tra processi, ricatti e fughe che sembrano uscite da una spy story. Da oltre due anni la donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia Aisha di tre anni e mezzo, coinvolta in una complessa vicenda giudiziaria che rischia di stravolgere per sempre la sua vita e quella della bambina. Ieri si è tenuta l’udienza del processo per adulterio presso il tribunale di Hurgada, che ha visto Nessy come imputata. L’accusa è stata presentata dall’ex marito Tamer Hamouda, italo-egiziano già condannato in Italia in via definitiva per violenza e stalking. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia da oltre 2 anni e perseguitata dall’ex marito Approfondimenti su Nessy Guerra Nessy Guerra bloccata in Egitto con la figlia, l’avvocata: “Accusata di nuovo di adulterio, rischia il carcere” Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia da due anni, si trova di nuovo sotto accusa di adulterio, secondo quanto riportato dalla sua avvocata. L'italiana Nessy Guerra accusata di adulterio: bloccata in Egitto rischia il carcere e di perdere la figlia La vicenda di Nessy Guerra, la donna di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia, si complica ulteriormente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nessy Guerra Argomenti discussi: Realpolitik: L'intervista a Nessy Guerra, ostaggio in Egitto con la figlia Video; Egitto: ministro Esteri Abdelaty a Tajani su caso di Nessy; Italiana accusata di adulterio in Egitto. Nessy rischia 2 anni di carcere e di perdere la figlia; Caso Nessy Guerra, parte la petizione per riportare madre e figlia in Italia: già oltre 6mila firme. Italiana accusata di adulterio in Egitto: sentenza rinviata al 18 febbraio, rischia anche di perdere la figliaE’ stata rinviata al 18 febbraio la sentenza per il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana bloccata da oltre due anni con la figlia di tre anni e mezzo in Egitto perché accusata dall’ex marito di ad ... gazzettadiparma.it L'italiana Nessy Guerra accusata di adulterio: bloccata in Egitto rischia il carcere e di perdere la figliaE’ stata rinviata al 18 febbraio la sentenza per il caso di Nessy Guerra , cittadina italiana originaria di Sanremo e bloccata da oltre due anni con la ... gazzettadelsud.it Caso Nessy Guerra, i messaggi dell’ex marito al legale egiziano: soldi, media e politica sullo sfondo Sono ora all’attenzione della difesa le comunicazioni private inviate all’avvocato della donna - facebook.com facebook Accusata di adulterio in Egitto rischia il carcere. L’odissea di Nessy Guerra: “Ricattano mio padre” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.