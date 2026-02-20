La soprano internazionale Mariagrazia De Luca a Costruiamo la Pace

Mariagrazia De Luca, soprano nota a livello internazionale, partecipa al secondo incontro di “Costruiamo la Pace”. La cantante aprirà il concerto con un’esibizione di arie d’opera famose, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alla musica come strumento di unione. La manifestazione si svolge in una sala che può accogliere oltre 300 persone, dimostrando l’interesse crescente per questo evento. La serata prosegue con altri artisti e momenti dedicati alla cultura.

Sarà ancora la musica la protagonista del secondo appuntamento del percorso antoniano “Costruiamo la Pace”. Dopo l’applaudita esibizione de I Pastellesse Sound Group-I Bottari di Macerata Campania e la Barca di Teseo dello scorso 24 gennaio, tocca adesso alla soprano Mariagrazia De Luca esibirsi presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova in corso Giannone a Caserta. “Costruiamo la Pace”, questo il filo conduttore di tutti gli appuntamenti in programma. Lo storico luogo di culto guidato dal parroco don Gianmichele Marotta, come già fatto in parte lo scorso anno, ha, infatti, inteso organizzare una serie di iniziative per segnare un ipotetico percorso Antoniano.🔗 Leggi su Casertanews.it

