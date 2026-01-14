Il soprano Mariagrazia De Luca al Teatro Don Bosco
Il soprano Mariagrazia De Luca si esibirà sabato 17 gennaio al Teatro Don Bosco in una serata dedicata alla musica vocale. L’evento offre un’occasione per ascoltare interpretazioni di alto livello, in un contesto intimo e raffinato. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e lirica, che potranno apprezzare la qualità artistica di un’artista di talento in un ambiente accogliente.
Serata dedicata alla musica coniugata nella sua forma più alta quella in programma sabato 17 gennaio al Teatro Don Bosco. Riflettori accesi su Mariagrazia De Luca. Il soprano casertano, il cui talento è apprezzato in tutto il mondo, porterà in scena: “Volo Leggero: l'Essenziale nel Battito della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
