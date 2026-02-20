La solitudine dell’individuo scientifico | colloquio con Massimiliano Smeriglio

Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma, ha deciso di scrivere un romanzo per raccontare il suo punto di vista. Il libro, intitolato “Il legame covalente”, affronta il tema della solitudine dell’individuo scientifico. In un’epoca in cui la ricerca e la scoperta richiedono spesso sacrifici personali, l’autore esplora le sfide di chi lavora nel mondo della scienza. Il romanzo, disponibile nelle librerie, si concentra su un personaggio che si confronta con le proprie emozioni durante un progetto complesso.

Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, ha appena pubblicato per Mondadori il suo nuovo romanzo, dal titolo “Il legame covalente”. Il libro racconta la storia di un professore di chimica che perde la moglie in seguito a una forma aggressiva di leucemia. Il lutto lo fa sprofondare in uno stato di apatia e solitudine, aggravato anche dal difficile rapporto con la figlia, emigrata in Bretagna. Ma una scoperta inaspettata aprirà nuovi scenari. Smeriglio, partiamo dal titolo, “Il legame covalente”: a cosa fa riferimento? «Tutto il libro è un omaggio a Primo Levi. È dedicato ai sommersi e ai salvati.🔗 Leggi su Tpi.it

