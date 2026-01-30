Maturità 2026 definite le quattro materie del colloquio | Matematica al classico Italiano allo scientifico

La maturità del 2026 si avvicina e le materie del colloquio sono state ufficialmente decise. Per gli studenti del liceo classico ci sarà Matematica, mentre quelli dello scientifico affronteranno Italiano. La scelta delle materie è stata comunicata insieme alla pubblicazione delle discipline della seconda prova scritta, dando un quadro chiaro a studenti e docenti su cosa aspettarsi.

Le quattro materie del colloquio della Maturità 2026 sono state definite contestualmente alla pubblicazione delle discipline della seconda prova scritta. Due materie coincidono con quelle degli scritti, mentre le altre due sono consultabili sulla piattaforma Unica. Il colloquio accerta il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e verifica l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina. La prova orale esamina la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale. Il colloquio orale rappresenta la principale novità della Maturità 2026, sostituendo la discussione del documento pluridisciplinare degli anni precedenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato.

L’esame di maturità 2026 si presenta diverso dal passato.

Maturità 2026, quali sono le materie delle prove scritte e dell'orale È quanto prevede il decreto n.13 del 29/1/2026, firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. «Un Esame che valorizza autonomia, merito e responsabilità degli studenti»

Maturità 2026, si inizia il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni. Tutte le novità del Ministero L'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore

