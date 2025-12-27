Zelensky a confronto col gruppo Berlino | a colloquio con i leader europei prima dell' incontro con Trump a Mar-a-Lago

La videochiamata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei è prevista «nel tardo pomeriggio, a ridosso della serata», secondo l'orario di riferimento europeo. Lo indicano fonti europee, chiarendo che a partecipare sarà il "gruppo di Berlino", il formato riunitosi il 15 dicembre nella capitale tedesca. All’appuntamento sono attesi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Meloni e il gelo con Berlino che punta i piedi contro il debito comune: «Servono maggiori garanzie»; Trump fredda Zelensky sul piano di pace Usa: “Nulla di concreto finché non lo approvo io”. Domenica l’incontro a Mar-a-Lago; Merz a Zelensky, 'gli europei con Kiev, ci coordiniamo con gli Usa'; Putin, insulti all'Europa: «Maiali isterici». Zelensky: Mosca prepara un altro anno di guerra.

