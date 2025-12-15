Il Ministero stanzia 35 milioni di euro per i laboratori dei Licei musicali e coreutici | Valditara annuncia il rafforzamento dello studio della musica in tutte le scuole

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato un investimento di 35 milioni di euro destinato al rafforzamento dei laboratori nei Licei musicali e coreutici. Questa misura mira a potenziare l'offerta formativa e a valorizzare lo studio della musica e della danza nelle scuole secondarie, favorendo lo sviluppo delle competenze artistiche degli studenti.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi un decreto da 35 milioni di euro destinato al potenziamento dei laboratori di tutti i Licei musicali e coreutici presenti sul territorio nazionale.