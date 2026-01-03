A Torino si annuncia una manifestazione promossa dall’estrema sinistra, in solidarietà con Maduro e contro gli Stati Uniti. La mobilitazione si svolge in un contesto di tensioni sociali e recenti episodi di violenza legati allo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’evento si inserisce in un clima di crescente agitazione, che potrebbe portare a ulteriori scontri e manifestazioni nel capoluogo piemontese.

Torino si prepara a un altro pomeriggio potenzialmente di fuoco, dopo i giorni di guerriglia seguiti allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Stasera, Potere al Popolo e gli antagonisti di Osa e CambiareRotta, alle 18,30, terranno in piazza Castello una manifestazione di solidarietà nei confronti di Maduro e contro “gli Usa imperialisti”. Praticamente scontata anche la presenza dei militanti di Askatasuna. Mobilitate le forze dell’ordine. Il comunicato di Potere al Popolo. La cattura di Maduro e della moglie, per Potere al Popolo, è “ un atto inqualificabile che va contro le più elementari norme del diritto internazionale, che si somma al genocidio palestinese e ai venti di guerra che stanno attraversando l’Europa e ci consegna all’inizio del nuovo anno un mondo sull’orlo della catastrofe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Torino già pronta la sommossa contro “gli Usa imperialisti”: la manifestazione dell’estrema sinistra per Maduro

