La roggia di Palma | notizie percorso e sorprese
La roggia di Palma è al centro di un nuovo evento dedicato alla sua storia e ai percorsi che la attraversano. L'iniziativa, che si svolge con una conferenza-passeggiata, coinvolge appassionati e cittadini interessati a conoscere meglio questa antica canalizzazione. Durante l'incontro, l’autrice del libro ‘Udine: le rogge nel cuore’ spiega le origini e le sorprese che si nascondono lungo il suo tragitto. L’appuntamento mira a far scoprire un pezzo importante del territorio locale.
Per la serie: “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata (sul libro ‘Udine: le rogge nel cuore’) con breve introduzione sulla storia e percorsi delle rogge e in particolare sulla roggia di Palma. Poi la scoperta di una parte del suo percorso, con incrocio col canale Ledra. Durata 1h e.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: “Venne ad abitare in mezzo a noi-Percorso iconografico con santini natalizi" a Palma di Montechiaro
Leggi anche: Thor nel MCU: Hemsworth torna per *Secret Wars* e svela un percorso narrativo inedito e ricco di sorprese.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Trovata morta nella roggia di Palma l'anziana scomparsaPAVIA DI UDINE È stata trovata morta nel canale della roggia di Palma, nella frazione di Risano di Pavia di Udine, Elisea Angeli, la donna di 66 anni originaria di Tarcento e residente a Cargnacco. ilgazzettino.it
Sabato mattina abbiamo dato un po’ i numeri Il risultato 4.000 mozziconi svariati kg di spazzatura una roggia ripulita (di nuovo) e una bici pronta per rinascere Questo è quello che abbiamo trovato alla stazione Certosa durante la mattinata di p - facebook.com facebook