La roggia di Palma | notizie percorso e sorprese

La roggia di Palma è al centro di un nuovo evento dedicato alla sua storia e ai percorsi che la attraversano. L'iniziativa, che si svolge con una conferenza-passeggiata, coinvolge appassionati e cittadini interessati a conoscere meglio questa antica canalizzazione. Durante l'incontro, l’autrice del libro ‘Udine: le rogge nel cuore’ spiega le origini e le sorprese che si nascondono lungo il suo tragitto. L’appuntamento mira a far scoprire un pezzo importante del territorio locale.